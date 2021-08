Jupiler Pro League - Saint-Trond accueille un nouveau Japonais avec Taichi Hara, prêté par Alavés

Saint-Trond a annoncé lundi la venue du Japonais Taichi Hara. L'attaquant de 1m92 est prêté pour une saison par le Deportivo Alavés, a précisé le club espagnol.Hara, 22 ans, rejoint plusieurs compatriotes chez les Canaris, où évoluent déjà Daniel Schmidt, Ko Matsubara, Daiki Hashioka, Tatsuya Ito, Yuma Suzuki et Daichi Hayashi. "Le bon jeu de tête de Taichi Hara devrait donner à Bernd Hollerbach plus d'options en attaque", a assuré le STVV dans son communiqué. Hara est arrivé en Europe en février 2021 en rejoignant le club croate du NK Istra, où il compilé 8 buts et 3 assists en 18 matches. Il a quitté la Croatie pour le Deportivo Alavés cet été mais n'a pas encore joué pour la formation basque. Saint-Trond est 16e du championnat après cinq journées et reste sur trois défaites de rang. Les Canaris se rendront au Cercle de Bruges samedi dans le cadre de la 6e journée. (Belga)