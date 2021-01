Jupiler Pro League - Saint-Trond gagne le choc du bas de classement face au Cercle de Bruges

Dans une rencontre importante dans la lutte pour le maintien, Saint-Trond a aisément pris la mesure du Cercle de Bruges 3-0, dimanche en clôture de la 23e journée de Jupiler Pro League. Au classement, cette victoire permet à Saint-Trond de faire une belle opération en dépassant Mouscron. Les Trudonnaires sont 14es avec 30 points, quatre de plus que Mouscron et huit de plus que le Cercle qui reste 17e et barragiste avec 22 unités. Waasland-Beveren est 18e et dernier (21).Alors que les Brugeois dominaient térritorialement, c'est Saint-Trond qui ouvrait le score en première mi-temps grâce à une frappe lumineuse de Christian Bruls qui était à la conclusion d'une contre-attaque et qui envoyait un ballon enroulé dans la lucarne de Thomas Didillon (17e). En deuxième période, les Brugeois poussaient mais restaient maladroits : Anthony Musaba perdait son duel avec Daniel Schmidt (57e) et Vitinho loupait le cadre quelques minutes plus tard (63e). A force de gaspiller, les hommes de Paul Clement finissaient par être punis : Jorge Teixeira doublait la mise en reprenant d'une tête piquée un coup-franc de Christian Bruls (64e). Les Brugeois continuaient d'essayer mais la frappe puissante de Dinos Hotic était repoussée par Daniel Schmidt (81e) et quelques minutes plus tard, Jean Marcelin était surpris de voir le ballon lui arriver et plaçait sa tête à côté du but trudonnaire (84e). Le meilleur buteur brugeois, Ike Ugbo n'était pas plus adroit, et frappait à côté des cages en toute fin de rencontre (87e). Dans les ultimes moments, le troisième but de la partie tombait, en faveur des hommes de Peter Maes, sur une frappe déviée de Chris Durkin (90e+4). Au classement, cette victoire permet à Saint-Trond de faire une belle opération en dépassant Mouscron. Les Trudonnaires sont 15e avec 27 points, un de plus que Mouscron et 5 de plus que le Cercle qui reste 17e et barragiste avec 22 unités. (Belga)