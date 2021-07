Jupiler Pro League - Saint-Trond se joue de La Gantoise et débute son championnat par une victoire

Saint-Trond s'est imposé 2-1 contre La Gantoise dimanche soir dans l'ultime match de la première journée de l'exercice 2021-2022 de Jupiler Pro League. Pelé Mboyo (12e) et Christin Brüls (67e) ont marqué les deux buts des Canaris alors que les Buffalos avaient ouvert le score via Andreas Hanche-Olsen (2e).L'Allemand Bernd Hollerbach, qui avait dirigé Mouscron en 2019-2020, n'a pas manqué sa première à la tête du STVV. Dimanche, le technicien a pourtant vu son équipe être menée après un goal du Norvégien Andreas Hanche-Olsen sur un corner frappé par Vadis Odjidja (0-1, 2e). Saint-Trond a répliqué presque immédiatement. Ko Matsubara a profité d'une perte de balle de Matisse Samoise pour glisser le cuir à Mboyo, seul au petit rectangle (1-1, 12e). Dans le 2e acte, une frappe lointaine magnifique de Christian Brüls a fait exploser le Stayen (2-1, 67e). La Gantoise, qui restait sur un probant succès contre les Norvégiens de Valerenga en Conference League (4-0), n'est pas parvenue à continuer sur sa lancée en championnat. Mardi, le match entre le Beerschot et le Cercle se terminera dès 20h. Le duel a été arrêté définitivement samedi soir à la 55e minute de jeu en raison des importantes précipitations qui se sont abattues sur la pelouse du stade Olympique d'Anvers. Le marquoir affichait 0-1 en faveur du Cercle après un but de la tête d'Olivier Deman à la 40e. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.