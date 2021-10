Jupiler Pro League - Senne Lynen (Union), victime d'une déchirure des ligaments du genou, absent plusieurs mois

Senne Lynen souffre d'une déchirure du ligament croisé et du ligament médial du genou gauche et sera absent "plusieurs mois", a annoncé lundi l'Union Saint-Gilloise.Le médian Lynen a dû sortir prématurément samedi lors de la rencontre au Cercle de Bruges. Les examens médicaux ont révélé lundi la gravité de la blessure. "Senne sera absent des terrains pour une durée indéterminée", a précisé l'Union. "Il sera opéré prochainement et entamera sa revalidation par la suite." (Belga)