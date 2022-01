Jupiler Pro League - Sept cas de coronavirus pour Charleroi avant de défier l'Antwerp

Charleroi a dévoilé samedi soir sa sélection pour son périlleux déplacement à l'Antwerp dimanche (13h30). Les Zèbres devront composer avec sept absences liées au coronavirus en plus de celles de Koffi et Zorgane, partis à la Coupe d'Afrique des Nations.Sept joueurs d'Edward Still sont actuellement en quarataine : Nauris Petkevicius, Ken Nkuba, Steeven Willems, Stelios Andreou, Martin Wasinski, Karim Zedadka et Matteo Chiacig. Hervé Koffi (Burkina Faso) et Adem Zorgane (Algérie) sont eux actifs à la CAN. Etant donné que la plupart des joueurs contaminés ne sont pas des pions majeurs d'Edward Still, le club n'aurait pas pu obtenir le report du match. En effet, le protocole Covid de la Pro League prévoit qu'une rencontre peut être reportée si au moins sept joueurs, qui ont au moins 30% de temps de jeu, ou si deux gardiens du noyau A sont testés positifs. (Belga)