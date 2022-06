Jupiler Pro League - Seraing et La Gantoise s'imposent en déplacement

En déplacement à Verlaine et à Dikkelvenne (D2 amateurs), le FC Seraing et La Gantoise ont entamé leur préparation en vue de la prochaine saison par une victoire.Au stade des Six Bonniers, les Métallos ont battu Verlaine 1-2 avec des buts de Marius Mouandilmadji et d'Antoine Bernier en première mi-temps, les Taureaux réduisant la marque après le repos. De leur côté, les Buffalos se sont promenés, 0-6, au complexe Marc Gevaert. Ils menaient déjà 0-5 à la mi-temps via Robbie Van Hauter (3e, 0-1) et des doublés d'Ibrahim Salah (12e, 30e) et de Gianni Bruno (27e, 44e). En seconde période, Hein Vanhaezebrouck a aligné une deuxième équipe, qui n'a inscrit qu'un seul but par Sven Kums (67e, 0-6). Par contre, Saint-Trond s'est incliné 3-1 à Tirlemont (Nationale 1). (Belga)