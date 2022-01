Jupiler Pro League - Seraing/Union, arrêté après la 1re mi-temps à cause du brouillard, ne reprendra pas samedi

La rencontre entre Seraing et l'Union Saint-Gilloise, comptant pour la 22e journée de la Jupiler Pro League, samedi, a été arrêtée après la fin de la première mi-temps en raison du brouillard qui réduit fortement la visibilité sur le terrain et ne reprendra pas samedi. L'Union menait 0-2 à la pause.Le brouillard était présent depuis le début du match, mais la visibilité s'est réduite encore plus en cours de rencontre. Après la fin de la première mi-temps, l'arbitre Wesli De Cremer a effectué une nouvelle inspection. Il a d'abord décidé de retarder la reprise du match pour une durée maximale de 30 minutes. La situation ne s'améliorant pas après une demi-heure, l'arbitre a décidé que le match ne reprendra pas. La deuxième mi-temps se jouera à une date ultérieure qui doit encore être déterminée. L'Union avait marqué par Deniz Undav (5e) et Dante Vanzeir (26e) et s'était retrouvée à dix dès la 13e minute après le rouge reçu par Jonas Bager. (Belga)