Jupiler Pro League - Seraing/Union temporairement arrêté à cause du brouillard avant une décision finale

La rencontre entre Seraing et l'Union Saint-Gilloise de samedi soir, comptant pour la 22e journée de la Jupiler Pro League, a été temporairement arrêtée après la première période en raison de l'épais brouillard qui recouvre le Pairay. L'Union menait 0-2 à la pause.Le brouillard était présent depuis le début du match, mais la visibilité s'est réduite encore plus en cours de rencontre. Après la fin de la première mi-temps, l'arbitre Wesli De Cremer a effectué une nouvelle inspection. Il a décidé d'attendre un maximum de 30 minutes avant de prendre la décision finale concernant la reprise ou non du match. (Belga)