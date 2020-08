Jupiler Pro League - Sévère commotion cérébrale et fracture du crâne pour Sammy Bossut

Sammy Bossut a subi une grave commotion cérébrale et une fracture du crâne lors du match amical de samedi contre La Gantoise. Le gardien de Zulte-Warege, 34 ans, a été transféré à l'UZ de Gand pour des examens plus approfondis.Bossut s'est blessé en deuxième mi-temps lors d'un choc avec le Gantois Jordan Botaka. Zulte-Waregem a remporté le match d'entraînement 2-1. Saido Berahino (1e) et Jelle Vossen (6e) ont marqué pour les visités et Roman Yaremchuk (56e) pour Gand. Après une demi-heure, Zulte-Waregem a dû continuer à dix suite à l'exclusion de Bassem Srarfi pour un geste contre Vadis Odjidja. Ce dernier est rentré au vestiaire au milieu de la seconde période pour avoir reçu deux cartes jaunes. Bossut défend les couleurs de Zulte-Waregem depuis 2006 et compte plus de 400 matches avec le Essevee. (Belga)