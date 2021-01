Jupiler Pro League - Siebe Schrijvers passe du Club de Bruges à OHL

Siebe Schrijvers quitte le Club de Bruges pour Oud-Heverlee Louvain. L'attaquant belge de 24 ans a signé un contrat de trois ans et demi à OHL, a indiqué le club louvaniste vendredi.Formé à Genk, Siebe Schrijvers a effectué ses débuts professionnels au Racing limbourgeois à 16 ans en 2012. Prêté à Waasland-Beveren en 2016, il avait quitté Genk pour Bruges en 2018 pour 3 millions d'euros. Schrijvers, ancien international espoirs, compte plus de 200 matches au compteur. Cette saison, il a porté le maillot blauw en zwart à 10 reprises en championnat et trois fois en Ligue des Champions. OHL se rendra à Saint-Trond dimanche soir (20h45) en clôture de la 20e journée de championnat. Les Universitaires pointent au 5e rang de la Jupiler Pro League avec 32 points. (Belga)