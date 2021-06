Jupiler Pro League - Steve Colpaert met un terme à sa carrière

Steve Colpaert a annoncé lundi avoir mis un terme à sa carrière de joueur de football. Le défenseur bruxellois, âgé de 34 ans, avait effectué ses débuts chez les pros en 2004 au FC Brussels.Après quatre ans passés au Brussels, Colpaert avait été transféré à Zulte Waregem en 2008. Il est resté sept ans au Essevee, dont il a porté le maillot à 230 reprises. Colpaert avait quitté Zulte Waregem pour l'Anwterp, alors en D1B, en 2015 et, arrivé en fin de contrat et sur une voie de garage au Great Old, s'était engagé à Alost, en D1 amateurs, il y a un an. Steve Colpaert compte une sélection avec les Diables Rouges. Il avait été appelé en équipe nationale en mars 2010 par Dick Advocaat pour un match amical face à la Croatie. (Belga)