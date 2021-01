Jupiler Pro League - Troisième succès de suite pour le Standard à Malines, Eupen se défait du Beerschot

Le Standard s'est facilement imposé 0-4 sur le terrain de Malines dans un match comptant pour la 25e journée de Jupiler Pro League. Dans le même temps, Eupen a pris la mesure du Beerschot (3-1).Après un début de match assez fermé, le Standard ouvrait le score sur phase arrêtée. Sur un coup franc botté par Nicolas Gavory, Noé Dussenne envoyait le cuir en pleine lucarne d'une reprise de volée (22e). Malgré l'ouverture du score, les occasions restaient rares et les deux équipes manquaient de précision dans le dernier geste. Après le repos, les Liégeois doublaient rapidement la mise en profitant d'une erreur de Yannick Thoelen, le gardien malinois, qui jugeait mal la trajectoire d'une frappe de Selim Amallah (49e). Dans la foulée, le Standard se mettait définitivement à l'abri grâce à Samuel Bastien, servi par Michel-Ange Balikwisha (54e). Face à une formation malinoise amorphe, Balikwsiha prolongeait une frappe d'Amallah dans le but pour fixer le score final à 0-4 (57e). Malines poussait ensuite pour sauver l'honneur mais butait sur Arnaud Bodart qui pouvait aussi compter sur sa barre transversale sur une frappe de Kaya (73e). Dans le même temps, Eupen a décroché les trois points face au Beerschot. Noubissi avait donné l'avantage au Beerschot après deux minutes de jeu avant que Prevljak (10e) et Ndri (40e) ne permettent à Eupen de retourner la situation. En seconde période, Koch fixait le score final à 3-1 alors que le Beerschot terminait la rencontre à dix après l'exclusion de Loris Brogno (72e). Au classement, le Standard grimpe provisoirement à la cinquième place avec 35 points tandis qu'Eupen rejoint le Beerschot et Zulte Waregem à la neuvième place avec 30 points. Malines glisse à la 15e place avec 26 unités. (Belga)