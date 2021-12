Jupiler Pro League - Tsuyoshi Watanabe, premier Japonais à signer à Courtrai

Courtrai a annoncé mardi le recrutement de Tsuyoshi Watanabe. Le défenseur central de 24 ans arrive en provenance du FC Tokyo et a signé un contrat de trois ans et demi.Watanabe évoluait depuis février 2019 au FC Tokyo, avec qui il a totalisé 103 rencontres (7 buts) toutes compétitions confondues. Lors de la saison écoulée, il a joué 27 rencontres (1 but) en J1 League. Il compte aussi une apparition en équipe nationale. Watanabe arrivera début 2022 à Courtrai, où il deviendra le premier Japonais à évoluer sous le maillot des 'Kerels', a précisé le club. Courtrai occupe actuellement la huitième place de la Jupiler Pro League avec 31 points. (Belga)