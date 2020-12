Jupiler Pro League - Un deuxième match du Beerschot, touché par plusieurs cas de Covid-19, reporté

La rencontre entre le Beerschot et le Cercle Bruges prévue samedi dans le cadre de la 17e journée du championnat de Belgique de football a été reportée par le manager du calendrier en raison des cas de coronavirus au sein de l'effectif anversois, a annoncé mercredi la Pro League."Lors des tests Covid effectués mardi par la Pro League, trois nouveaux cas positifs ont été détectés", a indiqué le Beerschot dans un communiqué. "Conformément au protocole, il y a à présent 14 joueurs et membres du noyau A du Beerschot en quarantaine." Comme le club est certain qu'au moins sept joueurs devront rester en quarantaine après les tests de mercredi, le Beerschot a demandé le report du match de samedi contre le Cercle. Une demande acceptée par la Pro League. La nouvelle date sera communiquée ultérieurement, a précisé la Pro League. Les Rats ont déjà vu leur match programmé mardi à Saint-Trond être reporté. (Belga)