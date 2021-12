Jupiler Pro League - Un match de suspension proposé à Stipe Radic

Le Parquet fédéral de l'Union belge de football (RBFA) a proposé un match de suspension effectif, plus un match avec sursis, et 1.500 euros d'amende au joueur du Beerschot Stipe Radic, a communiqué la RBFA lundi.Radic a été exclu à la 80e minute de la défaite du Beerschot contre Ostende samedi dernier (0-2). Le défenseur anversois a essuyé ses crampons sur Thierry Ambrose, l'attaquant des Côtiers. D'abord sanctionné d'une carte jaune par l'arbitre Christof Dierick, il a écopé d'un carton rouge après une intervention du VAR. Le Beerschot peut encore faire appel de la décision et Radic pourrait alors comparaitre mardi devant le Comité disciplinaire. Dans le cas où le Beerschot accepte la sanction, Radic manquera la réception d'Anderlecht le 27 décembre. (Belga)