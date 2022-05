Jupiler Pro League - Une quinzaine de supporters font un malaise lors du match entre Malines et Genk

Une quinzaine de supporters ont été pris de malaises samedi soir à Malines dans le stade du KV Mechelen lors du match contre le Racing Genk. C'est ce qu'a indiqué la police locale, qui a ouvert une enquête sur les causes de l'incident.Certaines des victimes ont été transportées à l'hôpital, les autres ont été prises en charge sur place. Pour l'instant, personne n'est dans un état grave. Une enquête plus approfondie devra révéler ce qui s'est passé exactement et s'il y avait une intention malveillante. (Belga)

