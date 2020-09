Jupiler Pro League - Victoire indiscutable du Sporting d'Anderlecht à Waasland-Beveren

Le Sporting d'Anderlecht a facilement battu Waasland-Beveren samedi soir lors de la 6e journée de D1A. Les Bruxellois, emmenés par leurs jeunes talents, se sont imposés 2-4 sur la pelouse du Freethiel. L'équipe de Vincent Kompany a provisoirement grimpé à la 3e place, avec 12 points au compteur.Face à la moins bonne défense de la série, le RSCA n'a pas tardé à ouvrir la marque. Étonnement seul dans le rectangle adverse, Adrien Trebel a eu tout le loisir d'envoyer une frappe enroulée du gauche, imparable pour le portier des 'Lions' (0-1, 3e). Jéremy Doku a plié le match dès la 18e, reprenant en un temps un ballon dégagé par la défense de Waasland-Beveren (0-2, 18e). Lukas Nmecha aurait pu alourdir la marque avant la mi-temps mais le jeune attaquant allemand a vu son penalty passer à côté (45e). Poursuivant sur sa lancée, le RSCA a vu Yari Verschaeren inscrire son premier but de la saison, bien servi dans la profondeur par Doku (0-3, 55e). Quatre minutes plus tard, Nmecha a pris sa revanche sur Nordin Jackers, convertissant cette fois son pénalty (0-4, 59e). Profitant d'un moment d'absence d'Ognjen Vranjes, les locaux ont sauvé l'honneur via Din Sula (1-4, 65e). Pourtant supérieurs offensivement, les Anderlechtois ont encaissé, sur corner, un second but signé Daan Heymans (2-4, 88e). Au classement, le Sporting, toujours invaincu en championnat, a fait un bond à la 3e place avec 12 points mais ses concurrents directs doivent encore jouer. Dimanche, le Standard (10) affrontera Courtrai (10) alors que le Club Bruges (9) se rendra à Zulte Waregem. (Belga)