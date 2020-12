Jupiler Pro League - Yari Verschaeren, blessé et évacué sur blessure

Alors qu'il était un acteur principal de la rencontre entre le Sporting d'Anderlecht et le Racing Genk, match d'ouverture de la 16e journée de D1A, Yari Verschaeren a dû être évacué sur civière peu avant la mi-temps. Le milieu de terrain offensif est visiblement touché à la cheville.Verschaeren, 19 ans et six apparitions chez les Diables Rouges, est retombé lourdement sur sa jambe gauche. Il pourrait être blessé à la cheville mais aussi au genou, qui a dû encaisser une torsion qui paraissait anormale. Incapable de marcher, il a été évacué sur civière, la tête entre les mains. Le joueur du RSCA a déjà été victime d'une blessure à la cheville droite la saison dernière, lui faisant manquer plus de deux mois de compétition. (Belga)