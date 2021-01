Jupiler Pro League - Yves Vanderhaeghe remercié par Courtrai et remplacé par Luka Elsner

Yves Vanderhaeghe a été remercié par Courtrai et est remplacé par Luka Elsner, ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise durant la saison 2018-2019, a annoncé dimanche le club flandrien.Vanderhaeghe, 51 ans, était revenu à Courtrai en novembre 2018, un mois après son licenciement du côté de La Gantoise. Il avait déjà entraîné Courtrai lors de la saison 2014-2015 avant de rejoindre Ostende de 2015 à 2017. L'ancien Diable Rouge fait les frais des mauvais résultats des 'Kerels' qui restent sur cinq matches de suite sans victoire. Après le succès contre Genk le 9 janvier dernier, des rumeurs faisaient état d'un départ de Vanderhaeghe et d'une arrivée d'Elsner mais celles-ci avaient été démenties par le club. Pour lui succéder, Courtrai a finalement choisi Luka Elsner. L'entraîneur franco-slovène est bien connu en Belgique après avoir dirigé l'Union Saint-Gilloise durant la saison 2018-2019. Il avait permis au club bruxellois de D1B d'atteindre les demi-finales de la Coupe de Belgique après avoir éliminé Anderlecht en 16es de finale et Genk en quarts de finale. La saison dernière, Elsner, 38 ans, avait pris la tête d'Amiens en France mais n'avait pu éviter la descente du club en Ligue 2. Il avait été remercié en septembre dernier. (Belga)