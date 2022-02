Jupiler Pro League - Zulte Waregem bat Seraing et réalise une opération en or dans la lutte pour le maintien

Zulte Waregem a remporté le duel pour le maintien contre Seraing 1-0 grâce à un but de Jelle Vossen, dimanche, en clôture de la 29e journée de la Jupiler Pro League. Zulte Waregem compte désormais 6 points d'avance sur Seraing, actuel barragiste pour le maintien.Seraing commençait bien la rencontre, avec une opportunité pour Youssef Maziz dès la 2e minute. Après un tir à côté de Georges Mikautadze (10e), Seraing frôlait l'ouverture du score juste avant la demi-heure: de la gauche, Mikautadze remettait dans l'axe pour Kouadio-Yves Dabila, le poteau repoussait sa tentative (28e). Sur sa première occasion, Zulte Waregem trouvait l'ouverture: en contre, Zinho Gano était servi dans la profondeur. L'attaquant s'avançait et tirait, Guillaume Dietsch repoussait, mais Jelle Vossen récupérait le ballon et l'envoyait au fond des filets (35e). En seconde période, Ibrahima Cissé repoussait sur sa ligne une tête d'Ibrahima Seck (48e). Seraing se montrait encore dangereux via un tir de Marius Mouandilmadji qui passait de peu à côté (78e) alors que Dietsch évitait le 2-0 en détournant une tête de Vossen (80e) puis en repoussant une frappe d'Idrissa Doumbia (90e). Ce court succès permet à Zulte Waregem (29 points) de se donner de l'air en bas de tableau. Les hommes de Timmy Simons dépassent Eupen (28 points) pour prendre la 15e place. Surtout, ils possèdent 6 points d'avance sur Seraing (23 points), 17e et barragiste pour le maintien. Le Beerschot (16 points) est lanterne rouge. (Belga)