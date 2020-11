Jupiler Pro League - Zulte Waregem et Courtrai se quittent dos à dos

Zulte Waregem et Courtrai se sont quittés sur un partage 1-1, lundi, en clôture de la 11e journée de la Jupiler Pro League. Ilombé Mboyo, sur penalty, a répliqué en toute fin de match (90e+7) au but d'ouverture de Tomas Chory (77e)La rencontre commençait par une belle détente de Bostyn sur une frappe de Jonckheere (3e). Seck a frôlé l'ouverture du score à la demi-heure, sa tête échouant juste à côté du but de Courtrai. Les visiteurs se montraient les plus entreprenants en début de seconde période. Servi par Mboyo, Selemani avait la balle du 0-1, mais Bostyn repoussait (51e). C'était ensuite Vossen qui sauvait les locaux en repoussant un ballon sur la ligne au terme d'une action confuse (69e). Zulte Waregem prenait l'avantage à la 77e minute, lorsque Chory reprenait victorieusement un centre de Dompé. La fin de rencontre était marquée par deux intenventions du VAR. A la 88e, Mboyo glissait à Selemani, qui frappait en un temps, Bostyn repoussait, le ballon arrivait à Van den Bossche qui marquait. Mais le VAR intervenait pour signaler une position de hors-jeu de Badamosi devant le gardien de Zulte Waregem (89e). Dans les arrêts de jeu, le VAR signalait une main d'Oparé. Dompé était lui exclu pour un mauvais geste sur Saintsbury. Mboyo ne tremblait pas des onze mètres et arrachait le partage pour Courtrai (90e+7). Zulte Waregem aligne un septième match sans victoire (cinq défaites et deux partages) et reste bloqué en 16e position avec 8 points. Seuls Waasland-Beveren (4 points, neuf matchs) et Mouscron (3 points, neuf matchs) sont derrière. Courtrai, 15 points, est onzième. (Belga)