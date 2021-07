Jupiler Pro League - Zulte Waregem remporte son match amical face à Deinze

Zulte Waregem s'est imposé 1-3 ce mercredi soir, lors de son sixième match de préparation de la pré-saison, sur le terrain de Deinze. Le club avait notamment remporté son dernier match contre Charleroi, samedi dernier (3-2).Mercredi soir, les hommes de Francky Dury étaient menés 1-0 au repos, suite à l'ouverture du score de Boone pour les visités (9e). Après 7 changements à la mi-temps, Zulte-Waregem est néanmoins parvenu à remonter, d'abord en égalisant par l'intermédiaire de Jean-Luc Dompé (60e) puis en prenant l'avantage dans la foulée via un but de Jelle Vossen (61e). Six minutes après avoir égalisé, le Essevee prenait une avance décisive grâce à un deuxième but de Vossen (66e), sur un penalty provoqué par Saido Berahino, scellant le score à 1-3. Pour entamer sa campagne 2021-2022 en D1A, Zulte-Waregem affrontera Oud-Heverlee Louvain à Louvain, le samedi 24 juillet à 16h15. Entre-temps, le club accueillera le 17 juillet Utrecht, tombeur du Beerschot plus tôt dans la soirée. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.