Jupiler Pro League - Zulte Waregem s'est imposé à Saint-Trond

Zulte Waregem est allé s'imposer à Saint-Trond (1-2) samedi dans le cadre de la 26e journée de compétition. Jean-Luc Dompé (52e,0-1) et Gianni Bruno (56e, 0-2) ont inscrit les buts du Essevee. Yuma Suzuki, qui comme Bruno en est à quatorze goals, a relancé le suspense (72e, 1-2). Au classement, Zulte (37 points) se hisse en 10e position et Saint-Trond (30 points) reste 15e. Les deux autres matches au programme ce samedi (Waasland-Beveren-Eupen et Ostende-Genk) ont été reportés.Malgré les défaites à Ostende et en Coupe contre Genk, Peter Maes n'a pas chamboulé son équipe: réservé en Coupe, Ilombe Mboyo a pris la place de Duckens Nazon. Francky Dury a lui fait confiance au onze qui a arraché le partage à Charleroi. La première occasion a été pour Zulte avec Dompé, qui a ouvert un boulevard à un Gianni Bruno hésitant devant Schmidt (6e). La réaction n'a pas tardé mais Suzuki, bien isolé par Christian Brüls, a placé le ballon dans les mains de Louis Bostyn (9e). Le chassé-croisé était parti avec Jelle Vossen qui, du point de penalty, n'a pas trompé le gardien visité (11e). De l'autre côté, ce n'était pas le jour de Suzuki, qui a tiré sur le côté du montant (13e). Jusqu'au repos, les deux équipes ont multiplié les occasions mais l'efficacité n'était pas au rendez-vous. Les Canaris ont raté deux grosses opportunités par Suzuki, qui à deux mètres a placé sa tête sur Bostyn, et sur le rebond, Liberato Cacace a tiré sur le gardien alors que le but devant lui était ouvert (24e). Les filets ont fini par trembler sur une frappe enroulée dans l'angle opposé de Dompé (52e, 0-1). Les Canaris ont encaissé un second but sur une rapide reconversion menée par Omar Govea et ponctuée par Bruno (55e, 0-2). Après avoir vu un but annulé pour faute de main sur intervention du VAR (70e), Suzuki a déjoué le piège du hors-jeu pour réduire le retard (72e, 1-2). (Belga)