Jupiler Pro League - Zulte Waregem s'impose à Ostende grâce à un doublé de Vossen

Un doublé de Jelle Vossen (6e, 84e) a permis à Zulte Waregem de s'imposer 0-2 à Ostende dimanche à l'occasion du match de clôture de la 6e journée du championnat de Belgique. Au classement, le club côtier est 8e (9 points) et Zulte Waregem 10e (8 points).Par rapport à l'équipe alignée lors de la défaite au Standard, Alexander Blessing a dû se passer d'Arthur Theate en route vers Bologne et a envoyé Manuel Osifo et Thierry Ambrose sur le banc au bénéfice de Marko Kvasina, Zech Medley et Robbie D'Haese. A Zulte Waregem, les blessés Jean-Luc Dompé et Laurens De Bock ont été remplacés par Bassem Srarfi et Alessandro Ciranni, qui a fait ses débuts après une blessure encourue pendant la préparation. Waregem est mieux rentré dans le match avec Srarfi sur le flanc gauche et Ciranni de l'autre côté et sur une infiltration de David Hubert, Vossen a battu Guillaume Hubert d'un tir croisé (5e, 0-1). Auteur de son 5e but de la saison, l'attaquant a failli aussi comptabiliser un assist mais Zinho Gano a placé sa volée loin au-dessus (11e). Le KVO n'est pas resté à regarder et Louis Bostyn a sorti une belle frappe de Maxime D'Arpino (13e). Par la suite, les actions se sont succédé dans les deux camps avec les Ostendais Kvasina (31e) et Makhtar Gueye (35e), qui n'ont pas cadré leurs envois, mais leur gardien a évité le 0-2 par Srafi lancé en profondeur (37e). A la reprise, les Kustboys sont résolument partis à la recherche du partage mais une volée de Kvasina a été déviée de la tête par Ewoud Pletinckx (48e) et Gueye n'a pas été plus précis (53e). Dans la foulée, la rencontre s'est un peu envenimée et l'arbitre a sorti cinq cartes jaunes en sept minutes, deux à Waregem (60e, 62e) et trois à Ostende (63e, 63e, 67e) pour un total global de 8 avertissements. Les deux équipes ont quand même tenu à produire du jeu. Comme Ostende commençait à s'essouffler, Waregem a pris plus de risques mais Hubert a repoussé un tir de Gano avant d'en faire autant sur une tentative de Vossen sur le rebond (74e). Mais ce n'était que reculer l'échéance car l'attaquant a quand même signé un doublé sur un assist de la gauche du débutant suisse Dereck Kutesa (84e,, 0-2). (Belga)