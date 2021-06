Jürgen Conings - La famille appelle à la sérénité et au respect lors du dernier adieu au défunt

La famille de Jürgen Conings a lancé un appel à la sérénité à quelques jours du dernier adieu au militaire qui se tiendra vendredi entre 19h00 et 20h30 dans un funérarium de Maasmechelen (Limbourg). La crémation aura ensuite lieu dans l'intimité familiale.Après 35 jours de recherches, Jürgen Conings a été retrouvé mort dimanche matin dans le parc national de la Haute Campine. Pendant des semaines, les forces de l'ordre ont recherché le soldat en fuite. Il avait quitté la caserne militaire de Bourg-Léopold le lundi 17 mai, emportant des armes avec lui. Le fugitif avait menacé de s'en prendre aux structures de l'État, à une mosquée et à plusieurs personnalités, dont le célèbre virologue Marc Van Ranst. Selon le procureur fédéral et le médecin légiste, Jürgen Conings s'est suicidé au moyen d'une arme à feu. Le directeur du funérarium a fait savoir au nom de la famille qu'il n'y aurait ni place ni opportunité pour certains groupes d'exprimer des déclarations politiques ou de manifester vendredi. "Toute cette affaire a déjà reçu suffisamment d'attention médiatique. La famille souhaite pouvoir lui dire adieu dans l'intimité. Elle se rend compte qu'il pourrait y avoir une forte présence médiatique vendredi. Elle ne peut évidemment pas l'empêcher, mais elle exhorte à garder la distance nécessaire et à faire preuve de respect et de sérénité", conclut Maarten Stulens. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.