Jusqu'26 degrés attendus dimanche

Alors que la météo de la semaine s'annonce plus maussade, une nette hausse du mercure est par contre prévue le week-end prochain, avec des maxima jusqu'à 26 degrés attendus dimanche.Mardi, le temps sera d'abord nuageux avec un peu de pluie et beaucoup de vent. Des rafales jusqu'à 80 ou 90 km/h seront possibles. Plus d'éclaircies sont attendues l'après-midi, mais le risque d'averses se maintiendra principalement sur le nord. Les maxima oscilleront entre 9 et 14 degrés. Mercredi, le temps restera très instable avec de fréquentes averses et un risque d'orage. Celles- ci seront toutefois entrecoupées par des éclaircies. Les maxima oscilleront entre 7 degrés en haute Ardenne et 11 ou 12 degrés sur le centre. Jeudi, le temps deviendra plus sec, à une averse près. En cours d'après-midi et en soirée, de la pluie atteindra la Belgique depuis la frontière française. Les maxima atteindront 8 à 13 degrés. Vendredi, quelques averses pourront encore se développer dans un premier temps. Toutefois, en cours d'après-midi, le temps deviendra généralement sec avec des éclaircies à partir de l'ouest du pays. Les maxima atteindront de 9 à 14 degrés. Samedi, le temps sera d'abord nuageux avec la possibilité de quelques gouttes, particulièrement sur l'ouest. L'après-midi, le temps deviendra sec et des éclaircies devenant de plus en plus larges se dessineront. Avec des maxima s'échelonnant entre 14 et 20 degrés, le temps sera plus doux que les jours précédents. Dimanche, selon les prévisions actuelles, le temps devrait rester sec bien qu'une averse orageuse ne puisse être exclue localement en fin de journée. Quelques champs nuageux alterneront avec de larges éclaircies sous des températures probablement très estivales, comprises entre 21 et 26 degrés. (Belga)