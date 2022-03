Jusqu'à 18°C attendus la semaine prochaine

Si les nuages s'inviteront dimanche après-midi à partir du sud-ouest et joueront les prolongations jusqu'à mardi, la journée de mercredi prendra des allures printanières avec un mercure indiquant jusqu'à 18°C la semaine prochaine, prévoit l'Institut royal météorologique.Cet après-midi, la nébulosité viendra troubler l'optimisme du week-end pour annoncer la reprise du métro-boulot-dodo dont le lundi est synonyme. De faibles pluies signeront la fin du dimanche le long de la frontière française, tandis que le nord-est profitera encore d'une belle période d'ensoleillement. Le thermomètre grimpera jusqu'à 11°C ou 12°C en Ardenne et 15°C en Campine, sous un vent localement assez fort avec des rafales jusqu'à 55 km/h. Le soir jettera sa couverture nuageuse sur l'ensemble du pays, entre quelques gouttes localement. Les minimas seront compris entre 3°C ou 4°C sur les hauteurs ardennaises, 5-6°C dans le centre et 7°C en Campine, tandis que le vent faiblira. Lundi sera sec partout, alternant entre nuages et éclaircies. Le mercure marquera 8°C en Hautes Fagnes et 13 ou 14°C dans le nord. La nébulosité augmentera durant la nuit et de la pluie tombera sur les régions le long de la frontière française. La moitié nord du pays restera toutefois au sec. Les minima varieront entre 2°C et 5°C tandis que le vent se sera radouci. Si mardi sera pluvieux, mercredi contrebalancera en vitamine D avec le retour du soleil et jusqu'à 18°C sur le centre et l'ouest du pays. (Belga)