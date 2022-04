Jusqu'à 20 degrés et du soleil pour terminer les vacances

Les vacances de printemps se termineront sous un temps ensoleillé, avec des maxima de 15 à 20 degrés. Il fera sec jusqu'au week-end prochain, d'après les prévisions de l'Institut royal météorologique.Lundi après-midi, le temps restera sec et ensoleillé avec parfois des voiles d'altitude. Des nuages moyens arriveront ensuite à l'ouest du pays. Les maxima varieront entre 15 degrés sur les sommets de l'Ardenne et jusqu'à 20 degrés dans le centre. A la côte, une brise de mer modérée de nord à nord­-ouest se lèvera et fera perdre quelques degrés. Durant la nuit, les minima varieront de ­2 degrés en Ardenne, voire un peu moins dans certaines vallées à +4 degrés dans le centre et en Campine et 8 degrés environ à la côte. Le vent sera faible et variable ou de secteur nord­-ouest. Mardi, il fera plus nuageux. Le temps restera le plus souvent sec même si le risque de précipitations sera un peu plus marqué sur les régions proches de la France. Les maxima se situeront autour de 14 degrés en Hautes Fagnes et à la mer, et 18 ou 19 degrés dans le centre. De mercredi à vendredi, les périodes de soleil alterneront avec des champs nuageux. Le temps restera généralement sec, sous des maxima jusque 18 ou 19 degrés. A partir du week­-end, la météo sera plus instable avec un risque d'averses parfois orageuses. (Belga)