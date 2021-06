Jusqu'à 24°C dans le centre ce lundi après-midi

Dans le centre du pays, quelques cumulus parsèmeront parfois le ciel ce lundi après-midi, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Dans le sud-est, par contre, ils seront plus nombreux et une ondée ne peut être totalement exclue dans le sud de l'Ardenne ou en Lorraine belge. Les maxima se situeront entre 18 ou 19°C à la mer ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne et 24 degrés dans le centre.Ce lundi soir et cette nuit, on prévoit encore quelques champs nuageux en Haute Belgique mais le temps restera généralement sec. Ailleurs, le ciel sera pratiquement serein. Par endroits, un peu de brume pourrait se former, notamment à la Côte. Les minima varieront de 7°C dans certaines vallées de l'Ardenne à 13 ou 14°C dans les grandes villes ainsi que dans l'extrême sud du pays. Mardi, le temps sera généralement sec avec davantage de soleil dans le nord-ouest du pays que dans le sud-est où le ciel sera partagé entre champs nuageux et éclaircies. On gagnera un ou deux degrés avec des maxima de l'ordre de 20°C au littoral et sur les hauteurs de l'Ardenne à 25 voire localement 26°C dans le centre du pays. Mercredi à l'aube, un peu de brouillard sera possible au littoral. En journée, nous profiterons de belles périodes ensoleillées entrecoupées de quelques passages nuageux. Ces derniers seront plus nombreux dans le sud-est du pays où le risque d'une averse isolée n'est pas écarté. Les maxima oscilleront de 19°C à la mer à 27°C en Campine. (Belga)