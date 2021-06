Jusqu'à 27 degrés attendus dans les prochains jours

Le mercure atteindra jusqu'à 27 degrés dans les prochains jours, annonce jeudi l'Institut royal météorologique (IRM).Jeudi, le temps sera généralement sec et ensoleillé avec, dans le courant de la journée, des nuages cumuliformes. Un faible risque d'averse dans le sud-est n'est pas exclu. Les maxima seront compris entre 20 à 27 degrés. Vendredi matin, un peu de brume ou quelques bancs de brouillard pourront se former par endroits. Des bancs de nuages bas en provenance de la Mer du Nord pourraient également déborder sur la région littorale. Par après, le ciel sera ensoleillé mais des nuages cumuliformes se formeront dans l'intérieur du pays avec un petit risque d'averse sur le sud-est de l'Ardenne. Les maxima seront compris entre 21 ou 22 degrés à la côte ainsi que sur les sommets de l'Ardenne, et 26 ou 27 degrés en Campine. Samedi, la nébulosité sera temporairement plus abondante avec un petit risque d'averses sur le nord-est du pays. Le ciel se dégagera ensuite à partir de la région côtière. Suite à une intrusion d'air un peu plus frais en provenance de la mer du Nord, les températures baisseront légèrement avec des maxima de 18 ou 19 degrés en Hautes- Fagnes ainsi qu'au littoral, à 23 ou 24 degrés en Campine. Dimanche, la dorsale anticyclonique sera axée sur nos régions. Le temps sera ensoleillé avec des maxima de 18 à 22 degrés en Ardenne, de 22 à 24 degrés dans la région côtière, et de 25 à 27 degrés ailleurs. En ce qui concerne le début de semaine, il fera toujours ensoleillé et chaud. (Belga)

