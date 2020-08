Jusqu'à 37 degrés attendus en Campine, l'alerte rouge toujours en vigueur

Samedi après-midi, le temps restera ensoleillé avec toutefois aussi quelques champs nuageux surtout sur la partie ouest du pays, annonce l'Institut Royal Météorologique dans son bulletin de la mi-journée. Il fera particulièrement chaud avec des maxima de l'ordre de 30 degrés à la mer et jusqu'à 36 ou 37 degrés en Campine. L'alerte rouge à la chaleur est toujours en vigueur sur l'ensemble du territoire, à l'exception de le Côte (alerte jaune) et de la province de Luxembourg (orange).Dans la région littorale, une brise de mer devrait toutefois se lever et rafraîchira l'atmosphère vers les 25 degrés. Dans la nuit de samedi à dimanche, éclaircies et nuages alterneront. Un orage de chaleur ne sera pas exclu. Il fera exceptionnellement doux avec des minima de 15 degrés en Hautes-Fagnes à 23 degrés en ville. Dimanche, soleil et bancs de nuages alterneront. On notera un risque de quelques orages de chaleur locaux, surtout l'après-midi. Le temps restera très chaud avec des maxima de 30 ou 31 degrés à la mer et en Hautes-Fagnes à localement 35 ou 36 degrés dans le centre et en Campine. Le vent sera faible à modéré de secteur est. L'après-midi, une brise de mer de nord-est rafraîchira la région littorale. Dimanche soir et la nuit suivante, la nébulosité restera variable. Quelques averses (orageuses) pourront se déclencher par endroits mais sur la plupart des régions, le temps restera sec. La nuit sera à nouveau exceptionnellement douce avec vers l'aube des températures de l'ordre de 18 degrés en Haute Ardenne et jusqu'à 23 degré en ville. Le vent d'est sera faible à modéré. Lundi, le temps sera assez ensoleillé et à nouveau très chaud avec des maxima de l'ordre de 30 degrés au littoral, de 30 à 34 degrés en Ardenne et de 34 à 36 degrés ailleurs. Quelques champs nuageux pourraient très localement dégénérer en orage. L'alerte rouge de l'IRM est en vigueur jusqu'à lundi soir. La chaleur ne devrait toutefois décliner qu'à partir de jeudi et passer sous la barre des 30 degrés vendredi prochain. (Belga)