Jusqu'à 37 degrés attendus en Grèce, des températures anormalement élevées pour la période

La Grèce attend jusqu'à 37 degrés dans le centre et l'ouest du pays ces prochains jours, des températures anormalement élevées pour la période de l'année, selon le service de météorologie grec. Sur les îles Egéennes, le mercure devrait atteindre 36 degrés.Ces fortes chaleurs sont prévues pour durer quelques jours. Mais dès dimanche, des vents du nord devraient faire baisser le thermomètre jusqu'à 30 degrés, une valeur normale pour la saison. Les autorités sanitaires recommandent à la population de porter des vêtements légers et amples, de boire beaucoup d'eau et d'éviter les boissons trop sucrées et alcoolisées. L'avis vaut également pour les touristes. (Belga)

