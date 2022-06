Jusqu'à huit heures d'attente à Brussels Airport lundi

En raison de la manifestation nationale prévue lundi et de la grève d'une grande partie du personnel de sécurité de G4S, les temps d'attente à Brussels Airport pourraient s'allonger jusqu'à huit heures, prévient samedi l'aéroport. Ce dernier demande aux voyageurs et voyageuses de s'éviter une telle attente en reportant leur vol dans la mesure du possible.Il est également attendu que le personnel de manutention des bagages et d'autres entreprises de l'aéroport se joignent à la grève lundi. "Des discussions sont en cours pour le moment avec les compagnies aériennes afin d'annuler le plus grand nombre possible de vols", indique Brussels Airport. Avec huit heures d'attente aux contrôles de sécurité, il sera presque impossible d'attraper son vol à temps, souligne l'aéroport. En outre, de nombreuses annulations de dernière minute par les compagnies aériennes sont encore attendues. Pour les personnes qui souhaitent tout de même partir lundi, il est recommandé de vérifier lundi le statut de leur vol de départ et de ne pas venir plus tôt que prévu à l'aéroport. "L'offre de restauration pouvant être limitée, nous vous conseillons d'emporter de la nourriture et des boissons pour votre confort pendant les files et avant le screening. De l'eau sera également distribuée. Si vous avez besoin de médicaments, veuillez tenir compte du fait que vous risquez de devoir attendre longtemps et nous vous conseillons d'en apporter suffisamment", recommande encore Brussels Airport. (Belga)