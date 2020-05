Justine Henin 9e meilleure joueuse de tennis de tous les temps selon Tennis Channel

La chaîne de télévision américaine Tennis Channel, qui diffuse 24 heures sur 24 des programmes consacrés au tennis, et aux autres sports de raquettes, a établi la liste des dix meilleures joueuses de tennis de l'histoire. Justine Henin a été classée par les experts de la chaîne en 9e position. Selon Tennis Channel, l'Américaine Serena Williams est la meilleure joueuse à avoir foulé les courts de tennis.Lauréate de 23 tournois du Grand Chelem en simple, 14 en double dames et 2 en double mixtes, et toujours active à 38 ans, Serena Williams devance la Tchéco-Américaine Martina Navratilova, 18 titres du Grand Chelem en simple, 59 au total, et l'Allemande Steffi Graf, seule joueuse à avoir réalisé le Grand Chelem en une seule année et qui est demeurée 377 semaines à la place de N.1 mondiale, record absolu dans le tennis masculin et féminin. Suivent ensuite dans l'ordre les Américaine Chris Evert (N.4) et Billie Jean King (N.5), l'Australienne Margaret Court (N.6), la Yougoslavo-américaine Monica Seles (N.7), Venus Williams la soeur de Serena (N.8), Justine Henin (N.9) et le Russe Maria Sharapova (N.10). (Belga)