Kelderman prend le maillot rose au terme de "la course la plus difficile de sa vie"

Wilco Kelderman est le nouveau maillot rose du Tour d'Italie au terme de la 18e étape, passée par le terrible Stelvio. "C'était la course la plus difficile de ma vie", a résumé le Néerlandais de Sunweb au micro de la RAI après la course."C'était une journée difficile, la course la plus difficile de ma vie. C'était une bataille. Nous avions un objectif et nous l'avons atteint. Il y a eu plusieurs étapes de plus de 200 km, c'est dur. C'est une journée folle." L'étape a été remportée par son équipier Jai Hindley. "La victoire de Jai, c'est fou. On savait que Jai pouvait remporter l'étape, nous devions en tenir compte", a poursuivi Kelderman. La tactique de Sunweb a cependant posé question, Hindley accompagnant les deux Ineos Tao Geoghegan Hart et Rohan Dennis au lieu de rester avec le Néerlandais, deuxième du général au départ de l'étape. "Je ne sais pas vraiment pourquoi Jai ne m'a pas attendu. Mais Jai est très fort, Tao aussi est un rival pour le général, il pouvait gagner l'étape. Nous avons donc décidé de regarder sur plusieurs fronts, ce qui a été la bonne tactique." "Porter le maillot rose, c'est un rêve, c'est vraiment spécial. J'ai vécu des années difficiles, c'était une lutte. Je suis très heureux d'être le leader du Giro", a conclu Kelderman. (Belga)