Kevin Hesbois termine 29e à Suez

Kevin Hesbois a terminé le Red Sea Little Venice Open, tournoi de golf de l'Alps Tour (40.000 euros) à la 29e place, à l'issue de la 3e et dernière journée disputée sur le parcours du Sokhna golf club, mardi à Suez, en Égypte.Le Malinois de 30 ans, qui a rendu successivement des cartes de 71 et 67 dimanche et lundi, a joué 69 mardi, soit trois sous le par, après quatre birdies et un bogey. Avec un total de 207 (-9), Hesbois termine à la 29e place partagée, à 15 longueurs de l'amateur français de 17 ans Oihan Guillamoundeguy. Il a devancé de huit coups l'Espagnol Jorge Maicas. (Belga)