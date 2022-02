Kim Mestdagh et Schio s'inclinent au Fenerbahce après un premier quart catastrophique

Les Italiennes de Schio se sont inclinées, samedi soir, sur le parquet des Turques du Fenerbahce (82-65) pour le compte de la 14e journée en Euroligue féminine de basket. L'internationale belge Kim Mestdagh a bouclé sa rencontre avec 4 points, 1 rebond, 1 passe et 1 interception au compteur en 16 minutes.C'est au premier quart-temps que les joueuses locales ont fait la différence. À la faveur d'un 28-2, les filles du Fenerbahce prenaient une confortable avance. Mais les visiteuses réagissaient au deuxième acte (9-23) pour revenir à 37-25 à la pause. Au retour des vestiaires, les débats s'équilibrèrent (57-51) avant que les Turques n'appuient une dernière fois sur l'accélérateur pour filer vers la victoire (82-65). Au classement, Schio pointe provisoirement à la 3e place avec un bilan de 8 victoires pour 6 défaites. Kim Mestdagh et ses coéquipières devront attendre le résultat du match entre Gérone et Basket Landes pour savoir si elles sont qualifiées pour le 2e tour de l'Euroligue. Les quatre meilleures équipes de chaque groupe, composé de huit formations, seront qualifiées pour les playoffs de l'Euroligue. Les équipes classées 5e et 6e seront reversées en Eurocoupe féminine de basket. (Belga)