Kim Vanreusel éliminée après la première manche du slalom géant de Courchevel

Kim Vanreusel a été éliminée après la première manche du slalom géant de Courchevel, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, mardi en France.Vanreusel s'est classée 53e et dernière de la première manche en 1:13.79 et ne participera donc pas à la seconde manche, réservée au top 30, qui débutera à 13h00. L'Américaine Mikaela Shiffrin a elle signé le meilleur temps de cette première manche en 1:05.55. Elle a devancé la Suissesse Michelle Gisin de 74 centièmes et la Suédoise Sara Hector d'une seconde et 3 centièmes. Tenante du gros globe de cristal, la Slovaque Petra Vlhova s'est classée 6e en 1:06.94. (Belga)