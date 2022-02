Kimberley Zimmermann éliminée au premier tour en double

Associée à la Britannique Eden Silva, Kimberley Zimmermann a été éliminée au premier tour du double au tournoi de tennis WTA 500 de Dubaï, une épreuve sur surface dure dotée de 703.580 dollars, mercredi.Zimmermann et Silva ont été battues en deux sets - 6-3, 6-4 - par l'Ukrainienne Lyudmila Kichenok et la Lettone Jelena Ostapenko, en 1 heure et 12 minutes de jeu. Elise Mertens, éliminée au premier tour en simple, doit aussi aborder son tableau du double où elle fait la paire avec la Russe Veronika Kudermetova. Le duo belgo-russe sera opposé mercredi encore à l'Ukraine Nadiia Kichenok, la soeur jumelle de Lyudmila, et la Romaine Raluca Olaru. La numéro 1 belge, 26e mondiale, a été battue mardi par la Suissesse Jil Teichmann (WTA 35), 24 ans, 'lucky loser' des qualifications (Belga)