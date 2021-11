Kimmer Coppejans éliminé au premier tour

Kimmer Coppejans a été éliminé au premier tour du tournoi Challenger de Tenerife, joué sur surface dure et doté de 44.820 euros, lundi en Espagne. L'Ostendais, 214e mondial, s'est incliné en trois sets 1-6, 6-2, 6-2 en 1h53 contre le Portugais Nuno Borges (ATP 227).Michael Geerts et Joris De Loore sont également engagés en Espagne. Geerts, 322e mondial, affrontera l'Equatorien Emilio Gomez, 148e mondial et tête de série N.5, au premier tour. Geerts et Gomez sont également partenaires de double et affronteront les Espagnols Feliciano Lopez et Fernando Verdasco au premier tour. De Loore, 696 mondial, sera lui opposé au Britannique Ryan Peniston (ATP 316). Le Brugeois disputera aussi le double avec Kimmer Coppejans. Ils défieront les Français Sadio Doumbia et Fabien Reboul, têtes de série N.1, au premier tour. Pour participer au tournoi, De Loore a fait appel à la règle du classement protégé qui permet à un joueur blessé pendant plus de six mois de faire valoir un ancien classement pour entrer dans le tournoi. (Belga)