Kimmer Coppejans en finale pour un sixième titre Challenger

Kimmer Coppejans (N.8) a rejoint la finale du second tournoi de tennis Challenger de Gran Canaria, une épreuve sur terre battue dotée de 44.820 dollars, samedi en Espagne.Kimmer Coppejans, 185e mondial, a battu en effet en demi-finales l'Espagnol Eduard Esteve Lobato (ATP 483), 26 ans, sur le score de 7-6 (1), 6-2 après 1h35 de jeu. L'Ostendais, 27 ans, affrontera en finale le Slovène Blaz Kavcic (ATP 254) ou l'Espagnol Carlos Gimeno Valero (ATP 400) pour tenter de décrocher un 6e titre sur le circuit Challenger, le premier depuis septembre 2018 et un succès à Séville. Il avait auparavant remporté les tournois de Meknès (2014), Canton (2015), Mersin (2015) et Tampere (2016). La semaine dernière, Kimmer Coppejans avait été éliminé au 2e tour par Trungelliti lors du premier tournoi à Gran Canaria. En début de saison, il a disputé le tableau final de l'Open d'Australie pour la première fois de sa carrière. (Belga)