Kirsten Flipkens éliminée au deuxième tour qualificatif

Kirsten Flipkens n'a pas réussi à se hisser au troisième et dernier tour des qualifications du tournoi de tennis WTA 500 de Dubaï, dimanche. Au deuxième tour qualificatif, Flipkens, 36 ans, 140e mondiale, a été dominée 6-0, 6-2 par la Suissesse Jil Teichmann (WTA 35), tête de série N.1 de cette épreuve sur surface dure dotée de 703.580 dollars. La rencontre a duré 57 minutes.Plus tôt dans la journée, Maryna Zanevska (WTA 68) s'était hissée au dernier tour qualificatif après l'abandon de la Polonaise Magda Linette (WTA 45/N.10) au début du deuxième set. Zanevka avait remporté le premier set 6-2 et le premier jeu du second set était en cours lorsque Linette a jeté l'éponge. Zanevska affrontera la Russe Varvara Gracheva (WTA 61) pour tenter de rejoindre Elise Mertens dans le tableau final. La numéro 1 belge, 26e mondiale, sera opposée à une qualifiée au 1er tour. Si elle se qualifie, Mertens pourrait retrouver au 2e tour l'Estonienne Anett Kontaveit, 9e mondiale et tête de série N.7. Elise Mertens avait atteint les demi-finales l'an dernier à Dubaï. Elle avait été battue par Garbine Muguruza (WTA 6), qui avait ensuite remporté le tournoi. L'Espagnole défendra son titre dans le Golfe avec le statut de tête de série N.4, la Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 2) étant tête de série N.1. (Belga)