Kirsten Flipkens s'impose sur un double 6-0 pour son premier match depuis mars

Kirsten Flipkens a repris la compétition samedi au tournoi WTA de Chicago, où la Campinoise, 137e mondiale, s'est imposée 6-0, 6-0 en 42 minutes face à l'Américaine Madison Beckham (non classée) au 1er tour des qualifications de cette épreuve sur surface dure dotée de 565.530 dollars.Kirsten Flipkens, 35 ans, n'avait plus joué depuis le tournoi WTA 1000 de Miami, fin mars, quand elle a été battue en 32e de finale par Jelena Ostapenko. Blessée à la cheville, elle avait ensuite dû renoncer à Roland Garros, Wimbledon, aux Jeux Olympiques et à l'US Open. (Belga)