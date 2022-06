KLM supprime jusqu'à 50 vols quotidiens ce week-end de Pentecôte

Comme elle l'avait fait début mai lors de vacances aux Pays-Bas, la compagnie KLM va supprimer des vols afin de réduire la pression sur l'activité de l'aéroport de Schiphol (Amsterdam). Jusqu'à 50 vols quotidiens seront annulés afin de parvenir à une situation gérable à l'aéroport et au sein de la compagnie en tant que telle.Selon KLM, les passagers concernés seront replacés sur d'autres vols. Des sièges ont également été libérés sur certains vols afin que des passagers qui n'auraient pas pu avoir leur vol ou correspondance en raison de la cohue à l'aéroport puissent tout de même partir plus tard dans la journée. KLM va par ailleurs tester ce week-end un système de traitement des bagages alternatif, qui permettra d'embarquer les valises un peu plus tard. La méthode doit permettre d'éviter que des bagages de passagers qui n'ont finalement pas embarqué doivent finalement être retirés des soutes. (Belga)