Koekelberg s'engage sur la voie de l'inclusion des personnes souffrant d'autisme

Le conseil communal de Koekelberg a approuvé lundi, à l'unanimité une charte associée au label ""Autism friendly» qui l'engage à mieux prendre en compte le sort des personnes souffrant d'autisme.En Belgique, une personne sur cent nait avec une forme plus ou moins grave d'autisme. A la suite de ce constat et dans le cadre de la semaine de sensibilisation à l'autisme, cette commune du nord-ouest de la capitale a adopté une charte pour une commune plus inclusive aux personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et son label "Autism-Friendly". Cette charte communale repose sur dix points. Elle prévoit notamment de former le personnel communal en contact avec les personnes en situation de TSA, de sensibiliser les différents acteurs concernés à la question de l'autisme et de mettre en place une fonction référente handicontact au sein de l'administration communale. Selon le bourgmestre Ahmed Laaouej (PS), Koekelberg devient ainsi la première commune ""Autism-Friendly » en Belgique. Depuis de nombreuses années, la commune s'engage au quotidien, à travers le label Handicity, à l'inclusion de ses habitants en situation de handicap. L'échevine de Koekelberg Véronique Lefrancq (Les Engagés) en charge de l'Égalité des Chances a quant à elle expliqué que le diagnostic précoce de l'autisme était important. Selon elle, cela doit passer par la formation des puéricultrices dans les crèches, des enseignant(e)s dans les écoles ainsi que du personnel communal. La charte permettra la mise en place d'une politique transversale, de tendre vers l'inclusion des personnes autistes et d'avoir une attention particulière dès leur plus jeune âge et ce, dans tous les domaines. (Belga)

