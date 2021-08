Koen de Kort met un terme à sa carrière de coureur et rejoint le staff de Trek-Segafredo

Koen de Kort met un terme à sa carrière de coureur, a annoncé lundi Trek-Segafredo, son équipe depuis 2017. Le Néerlandais de 38 ans ne quitte pas la formation américaine, dont il intègre l'encadrement en tant que team support manager.Koen de Kort avait déjà annoncé que 2021 serait sa dernière saison dans le peloton. Un accident survenu en juin l'a poussé à pendre son vélo au clou plus tôt que prévu. Victime d'un accident de la route le 24 juin, le Néerlandais avait été amputé de trois doigts de la main droite. "C'est difficile de laisser le cyclisme de cette manière", déclare Koen de Kort dans un communiqué de Trek-Segafredo. "J'aurais nettement préféré prendre ma retraite après une belle course et une belle fête avec ma famille et mes amis. Cela se termine sur un coup dur, pas de la manière souhaitée. Mais j'ai 38 ans, et j'ai eu une belle carrière dont je peux être fier". Koen de Kort a disputé sa dernière course le 20 juin dernier à l'occasion de la course en ligne des championnats des Pays-Bas, dont il a pris la 25e place. Le capitaine de route de Trek-Segafredo compte deux victoires à son palmarès: le GP Eddy Merckx en 2004 et la 4e étape du Tour de l'Avenir en 2005. Il a participé à 18 grands tours (8 Tours de France, 3 Tours d'Italie et 7 Tours d'Espagne), dont le dernier Giro. Koen de Kort va maintenant devenir team support manager, avec Glen Leven, mécano de l'équipe depuis ses débuts. "C'est vraiment le travail que je voulais faire, même avant mon accident", dit le natif de Gouda. "C'est pour avoir une fonction comme celle-ci que j'ai étudié le management sportif." (Belga)