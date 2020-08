Kruijswijk et Buchmann abandonnent après une chute

Le Néerlandais Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) et l'Allemand Emanuel Buchmann (BORA-Hansgrohe) ont abandonné après une chute au Critérium du Dauphiné, samedi, lors de la 4e étape entre Ugine et Megève.Kruijswijk, 3e du Tour de France l'an passé, et Buchmann, 4e de la même course, sont tombés dans la descente du Col de Plan Bois au kilomètre 29, dans une chute qui concernait plusieurs coureurs. Buchmann occupait la 3e place du classement général de ce Dauphiné. Le Colombien Egan Bernal, vainqueur du dernier Tour, n'a pas pris le départ en raison de douleurs au dos. (Belga)