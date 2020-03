Kuurne-Bruxelles-Kuurne - Lampaert accroché par une voiture Trek-Segafredo

Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) a franchi en grimaçant la ligne de Kuurne-Bruxelles-Kuurne, terminant en 52e position. Deuxième du Circuit Het Nieuwsblad samedi, l'ancien champion de Belgique a été victime d'une chute dans une zone de ravitaillement, touché par une voiture Trek-Segafredo."Nous étions de retour dans le groupe après un court arrêt sanitaire quand j'ai senti que ma roue arrière a été touchée par une voiture", a expliqué Lampaert. "J'ai perdu l'équilibre et je suis tombé lourdement sur l'asphalte. Il s'est avéré que c'était une voiture de l'équipe Trek-Segafredo qui a fait une fausse manœuvre et qui m'a accroché. J'ai pu remonter sur mon vélo et atteindre l'arrivée mais je suis sérieusement touché à la hanche. C'est une petite note négative après ma deuxième place samedi et la victoire de Kasper Asgreen (son équipier, NDLR) dimanche", a ponctué le Belge. Lampaert reprendra la compétition à l'occasion de Paris-Nice (8-15 mars). (Belga)