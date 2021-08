Kyle Murphy gagne la 2e étape en solitaire, Rafael Reis reste leader

L'Américain Kyle Murphy (Rally Cycling) s'est adjugé, en solitaire, la 2e étape du Tour cycliste du Portugal (2.1), vendredi, entre Ponte de Sor et Castelo Branco (162,1 km). Vainqueur du prologue et de la première étape, le Portugais Rafael Reis (Efapel) conserve le maillot de leader.Membre de l'échappée du jour, Murphy a résisté au retour du groupe des favoris pour s'imposer. Le Portugais Joni Brandao (W52/FC Porto) a pris la deuxième place à 12 secondes. L'Espagnol Lluis Mas (Movistar) a réglé le sprint du peloton à 16 secondes, Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauce WB) franchissant la ligne en septième position. Rafael Reis conserve la tête du général avec 13 secondes d'avance sur son équipier uruguayen Mauricio Moreira. L'Espagnol Diego Lopez (Kern Pharma) est troisième à 17 secondes. Samedi, la troisième étape se disputera entre Serta et Covilha (170,3 km). Le Tour du Portugal s'achèvera le 15 août après la 10e étape. Le Portugais Amaro Antunes est le tenant du titre. (Belga)