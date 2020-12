Kylian Mbappé à Thomas Tuchel, annoncé officieusement remercié au PSG: "Merci coach"

Alors que la confirmation officielle du Paris-St Germain n'est toujours pas intervenue, Kylian Mbappé a rendu hommage déjà à son entraîneur dont le limogeage par le PSG a été avancé jeudi par le quotidien français l'Équipe et le journal allemand Bild."C'est malheureusement la loi du football. Mais personne n'oubliera votre passage ici. Vous avez écrit une belle ligne de l'histoire du club et je vous dis merci coach," a écrit le jeune international français sur la story de son compte Instagram jeudi soir. "Thanks also to you my guys Benjamin "Benni" Weber, Zsolt Löw et Arno Michels", a ajouté Kylian Mbappé faisant référence à l'analyste vidéo et aux deux adjoints de Tuchel au PSG. (Belga)